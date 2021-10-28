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Жодної медалі – аналітики дали прогноз для України на Олімпіаді-2022

Четвер, 28 жовтня 2021, 09:31
Фото gracenote.com

Аналітичний портал Gracenote прогнозує, що Україна не здобуде жодної медалі на Олімпіаді у Пекіні у 2022 році і закінчить виступи на Іграх за межами топ-20.

Джерело: Суспільне з посиланням на оновлену віртуальну таблицю зимової Олімпіади-2022 від Gracenote за 100 днів до Ігор

Деталі: Першу версію оновленої таблиці з прогнозом медального заліку Олімпійських Ігор-2022 аналітики Gracenote опублікували у лютому 2021 року.

У ній було вказано 20 країн, що мають здобути медалі у Пекіні. України серед них не було.

Потім аналітики Gracenote скористалися новими даними із результатами спортсменів для прогнозу розташування команд у медальному заліку Олімпіади – у новій версії таблиці Україна також відсутня у списку медалістів.

За прогнозом Gracenote, медалі на Олімпійських Іграх мають виграти 27 країн.  

Очікується, що переможцем стане збірна Норвегії, якій прогнозують 44 медалі.

Віртуальна таблиця топ-10 зимової Олімпіади  

  • Норвегія – 44 медалі (22 "золото" + 13 "срібло" + 9 "бронза")
  • Олімпійський комітет Росії– 38 (14+11+13)
  • Нідерланди – 21 (12+6+3)
  • Німеччина – 27 (11+11+5)
  • США – 24 (7+11+6)
  • Швейцарія – 21 (7+6+8)
  • Швеція – 19 (6+6+7)
  • Канада – 21 (4+7+10)
  • Австрія – 16 (4+7+5)
  • Франція – 18 (4+4+10)

Для довідки: Зимова Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого 2022 року. Змагання пройдуть у 7 видах спорту. У них розіграють 109 комплектів нагород.

Читайте також: Трамплін в порожнечу. Чому "золото" Абраменка може стати останнім для фристайлу 

Передісторія:

  • Україна востаннє здобувала золото на Олімпіаді-2018. Медаль виграв Олександр Абраменко у змаганнях з фристайлу в акробатиці.

Теми: ОлімпіадаУкраїна


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