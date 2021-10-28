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Ни одной медали – аналитики дали прогноз для Украины на Олимпиаде-2022

Четверг, 28 октября 2021, 09:31
Ни одной медали – аналитики дали прогноз для Украины на Олимпиаде-2022
Фото gracenote.com

Аналитический портал Gracenote прогнозирует, что Украина не получит ни одной медали на Олимпиаде в Пекине в 2022 году и закончит выступления на Играх за пределами топ-20.

Источник: Общественное со ссылкой на обновленную виртуальную таблицу зимней Олимпиады-2022 от Gracenote за 100 дней до Игр

Детали: Первую версию обновленной таблицы с прогнозом медального зачета Олимпийских Игр-2022 аналитики Gracenote опубликовали в феврале 2021 года.

В нем было указано 20 стран, которые должны получить медали в Пекине. Украины среди них не было.

Затем аналитики Gracenote воспользовались новыми данными с результатами спортсменов для прогноза расположения команд в медальном зачете Олимпиады – в новой версии таблицы Украина тоже отсутствует в списке медалистов.

По прогнозу Gracenote, медали на Олимпийских Играх должны выиграть 27 стран.

Ожидается, что победителем станет сборная Норвегии, которой прогнозируют 44 медали.

Виртуальная таблица топ-10 зимней Олимпиады

  • Норвегия – 44 медали (22 "золото" + 13 "серебро" + 9 "бронза")
  • Олимпийский комитет России – 38 (14+11+13)
  • Нидерланды – 21 (12+6+3)
  • Германия – 27 (11+11+5)
  • США – 24 (7+11+6)
  • Швейцария – 21 (7+6+8)
  • Швеция – 19 (6+6+7)
  • Канада – 21 (4+7+10)
  • Австрия – 16 (4+7+5)
  • Франция – 18 (4+4+10)

Для справки: Зимняя Олимпиада в Пекине состоится з 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования пройдут в 7 видах спорта. В них разыграют 109 комплектов наград.

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Предыстория:

  • Украина в последний раз выигрывала золото на Олимпиаде-2018. Медаль получил Александр Абраменко в соревнованиях по фристайлу в акробатике.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОлимпиадаУкраина
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