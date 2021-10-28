Вбивство активіста "Правого сектора": поліція розглядає 2 версії

Поліція розглядає дві основні версії вбивства представника "Правого сектора" Олександра Іваніни у Сумах – вбивство на замовлення і вбивство, скоєне на ґрунті неприязних стосунків.

Джерело: поліція Сумської області

Дослівно: "Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого, та вбивство на ґрунті особистих неприязних стосунків".

Деталі: У поліції додали, що 28-річний Іваніна отримав 3 кульових поранення в спину та 1 в грудну клітину, від чого помер на місці події.

За словами дружини померлого, вона з чоловіком приїхала на авто додому, вони вийшли з машини і пішли до будинку. В цей час до них підбіг невідомий та здійснив 7 чи 8 пострілів з вогнепальної зброї у її співмешканця.

Тіло Іваніни направили до моргу для проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

На даний час тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події та особи, причетної до злочину.

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