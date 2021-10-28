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Убийство активиста "Правого сектора": полиция рассматривает 2 версии

Четверг, 28 октября 2021, 12:12
Убийство активиста Правого сектора: полиция рассматривает 2 версии
Фото полиции

Полиция рассматривает две основные версии убийства представителя "Правого сектора" Александра Иванины в Сумах – заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.

Источник: полиция Сумской области

Дословно: "Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений".

Подробности: В полиции добавили, что 28-летний Иванина получил 3 пулевых ранения в спину и 1 в грудную клетку, от чего скончался на месте происшествия.

По словам жены умершего, она с мужем приехала на автомобиле домой, они вышли из машины и пошли к дому. В это время к ним подбежал неизвестный и произвел 7 или 8 выстрелов из огнестрельного оружия у ее сожителя.

Тело Иванины направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и лица, причастного к преступлению.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: СумыПравый секторубийствополиция
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