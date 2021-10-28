Головний санлікар закликав не вірити фейкам: вакцина не викликає безпліддя і не впливає на ДНК

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін закликав не вірити у фейки про щеплення від COVID-19.

Джерело: Кузін в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Я хотів би почати з того що зараз 8 з 10 людей, які помирають, це люди похилого віку. І я б закликав кожного захистити своїх рідних та близьких, і спонукати їх до вакцинації, спонукати провести вакцинацію, бо це дійсно невідворотні втрати...

Друга ключова теза для мене саме й те, що вакцини є ефективними, та про це є доказова медицина, про це є дослідження. Тому не довіряйте фейкам або якимось групам, які прочитали про якісь віртуальні речі, що вакцина викликає або безпліддя, або впливає на ваше ДНК".

Деталі: За його словами, якщо людина придбала підроблений сертифікат про вакцинацію і скористалася ним, то їй варто звернутися до пункту щеплення і отримати справжню вакцину та повний курс щеплень.

Пряма мова: "Треба буде розповісти, що ви його купили, відповідно буде викликана Нацполіція, зберуться докази, але людина отримує захист, а це найцінніше".

Кузін додав, що вакцинація ефективна, бо навіть інфікована людина переносить захворювання в легкій формі.

Проте, за словами санлікаря, не варто нехтувати протиепідемічними нормами такими як носіння масок та дотримання дистанції.

Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень за посиланням.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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