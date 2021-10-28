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Главный санврач призвал не верить фейкам: вакцина не вызывает бесплодия и не влияет на ДНК

Четверг, 28 октября 2021, 13:01
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО ПОРТАЛА КИЕВА

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин призвал не верить фейкам о прививках от COVID-19.

Источник: Кузин в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Я хотел бы начать с того, что сейчас 8 из 10 умирающих людей, это пожилые люди. И я бы призвал каждого защитить своих родных и близких, и побуждать их к вакцинации, побуждать провести вакцинацию, потому что это действительно неотвратимые потери…

Второй ключевой тезис для меня то, что вакцины эффективны, и об этом свидетельствует доказательная медицина, об этом есть исследования. Поэтому не доверяйте фейкам или каким-либо группам, которые прочитали о каких-то виртуальных вещах, что вакцина вызывает либо бесплодие, либо влияет на вашу ДНК".

Детали: По его словам, если человек приобрел поддельный сертификат о вакцинации и воспользовался им, то ему следует обратиться к пункту прививки и получить настоящую вакцину и полный курс прививок.

Прямая речь: "Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно будет вызвана Нацполиция, соберутся доказательства, но человек получает защиту, а это самое ценное".

Кузин добавил, что вакцинация эффективна, потому что даже инфицированный человек переносит заболевание в легкой форме.

Однако, по словам санврача, не следует пренебрегать противоэпидемическими нормами, такими как ношение масок и соблюдение дистанции.

Список центров массовой вакцинации и пунктов прививок по ссылке.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • 27 октября в Украине сделали 291 985 прививок против Covid, что на 692 прививки больше, чем рекрод, установленный днем ​​ранее.

Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусУкраина
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