Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Моршині лише одна людина госпіталізована з Covid-19: жінка невакцинована

Четвер, 28 жовтня 2021, 13:56
У Моршині лише одна людина госпіталізована з Covid-19: жінка невакцинована
фото: сайт Моршинської міськради

У курортному Моршині, де щеплення від коронавірусу отримали майже 75% населення, лише одна людина госпіталізована до лікарні з Covid-19.

Джерело: "Суспільне"

Пряма мова лікарки Оксани Бариш: "На сьогодні 27 хворих і з них одна жіночка літня госпіталізована. Серед тої кількості хворих 10 чоловік є вакциновані. Літня жінка була не щеплена. Люди, які не щеплені, важче переносять хворобу, тому бажано, щоб люди щепилися".

Деталі: Мер Моршина Руслан Ільницький повідомив, що до вакцинації минулого року місто недоотримувало грошей до бюджету.

Пряма мова: "Бюджет, оскільки Моршин курортне місто, зорієнтований на курортну діяльність. Тоді бюджет виконувався на 50%. Зараз теж не Бог зна як, все-таки 87% нам дозволило подолати ті кризові явища, які вже були і зараз в санаторії є людей досить багато".

Наразі однією дозою в Моршині зараз провакциновано 75% людей, повністю вакциновані – 74%.

Передісторія: 

  • Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін закликав не вірити у фейки про щеплення від COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019вакцинаціяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: