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У Моршині лише одна людина госпіталізована з Covid-19: жінка невакцинована

Четвер, 28 жовтня 2021, 13:56
фото: сайт Моршинської міськради

У курортному Моршині, де щеплення від коронавірусу отримали майже 75% населення, лише одна людина госпіталізована до лікарні з Covid-19.

Джерело: "Суспільне"

Пряма мова лікарки Оксани Бариш: "На сьогодні 27 хворих і з них одна жіночка літня госпіталізована. Серед тої кількості хворих 10 чоловік є вакциновані. Літня жінка була не щеплена. Люди, які не щеплені, важче переносять хворобу, тому бажано, щоб люди щепилися".

Деталі: Мер Моршина Руслан Ільницький повідомив, що до вакцинації минулого року місто недоотримувало грошей до бюджету.

Пряма мова: "Бюджет, оскільки Моршин курортне місто, зорієнтований на курортну діяльність. Тоді бюджет виконувався на 50%. Зараз теж не Бог зна як, все-таки 87% нам дозволило подолати ті кризові явища, які вже були і зараз в санаторії є людей досить багато".

Наразі однією дозою в Моршині зараз провакциновано 75% людей, повністю вакциновані – 74%.

Передісторія: 

  • Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін закликав не вірити у фейки про щеплення від COVID-19.

Теми: Covid-2019вакцинаціяУкраїна


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