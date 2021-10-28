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В Моршине только один человек госпитализирован с Covid-19: женщина невакцинирована

Четверг, 28 октября 2021, 13:56
фото: сайт Моршинского горсовета

В курортном Моршине, где прививки от коронавируса получили почти 75% населения, только один человек госпитализирован в больницу с Covid-19.

Источник: "Суспільне"

Прямая речь врача Оксаны Барыш: "На сегодняшний день 27 больных и из них одна женщина пожилая госпитализирована. Среди того количества больных 10 человек вакцинированы. Пожилая женщина была не привита. Люди, которые не привиты, тяжелее переносят болезнь, поэтому желательно, чтобы люди прививались".

Детали: Мэр Моршина Руслан Ильницкий сообщил, что до вакцинации в прошлом году город недополучал деньги в бюджет.

Прямая речь: "Бюджет, поскольку Моршин курортный город, ориентированный на курортную деятельность. Тогда бюджет выполнялся на 50%. Сейчас тоже не Бог знает как, все-таки 87% нам позволило преодолеть те кризисные явления, которые уже были и сейчас в санатории есть людей достаточно много".

В настоящее время одной дозой в Моршине провакцинировано 75% населения, полностью вакцинировано – 74%.

Предыстория: 

  • Главный санитарный врач страны Игорь Кузин призвал не верить фейкам о прививках от COVID-19.

Темы: Covid-2019вакцинацияУкраина
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