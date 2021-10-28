Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский инициирует внеочередное заседание Рады во вторник

Четверг, 28 октября 2021, 14:46
Фото ВРУ

Президент Владимир Зеленский инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады 2 ноября, на котором среди прочего планируют рассмотреть вопрос допуска в парламент только вакцинированных лиц или с ПЦР-тестом.

Источник: спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь Палийчук: "Во вторник, 2 ноября, ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов".

Детали: В частности, 2 ноября планируют рассмотреть проект постановления №6154 о дополнительных мерах противодействия распространению Covid-19, которое предусматривает допуск в помещения парламента только лиц с подтвержденной вакцинацией или с действительным ПЦР-тестом.

Также в повестке дня внеочередного заседания законопроекты:

  • №6121 о госрегистрации лекарственных средств под обязательства;
  • №5873 об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения;
  • №5694 о функционировании Единого госреестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;
  • №4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" для приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

Предыстория:

  • В начале октября народные депутаты предложили допускать в здание Верховной Рады только при наличии документа о вакцинации от Covid-19 или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о выздоровлении от коронавируса.

Украинская правда
Темы: Верховная Радакоронавирусвакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

На выходных украинцы переводят часы

Новости 29 октября: Зеленский и "Байрактар", "зеленый" список ЕС

фотоВ Киеве задержан лоббист шоу-бизнеса на попытке подкупа нардепа-"слуги"

Закупка некачественных катеров для армии: ГБР говорит, что нашло доказательства

Зеленский ответил Франции и Германии: ВСУ защищают Украину и будут действовать так дальше

США отреагировали на "Байрактары" на Донбассе

Все новости...
Верховная Рада
У НАБУ более 10 заявлений о "деньгах в конвертах" в Раде – Сытник
Новый глава Херсонщины заявил, что снялся с выборов, но закон это запрещает
Невакцинированным хотят запретить заходить в Раду: планируют созвать внеочередное заседание
Последние новости
01:29
Польские депутаты дали добро на строительство стены на границе с Беларусью
00:41
В МИД РФ заявили, что США высылают 55 российских дипломатов
23:57
Радуцкий считает низкой вероятность того, что Украина останется в "зеленой" зоне ЕС
23:18
На выходных украинцы переводят часы
22:52
Молдова сообщила, что договорилась с "Газпромом"
22:26
Каждый пятый россиянин считает, что можно пытать людей – социология
22:03
Новости экономики: 10 компаний готовы покупать э/э у России, НБУ и курс гривни по-новому
21:44
"Кузня на Рыбальском" заявила, что ГБР повредило их судно
21:28
Новый собственник "Большевика" должен продать Киеву один из цехов за 100 млн – Кличко
21:12
Новости 29 октября: Зеленский и "Байрактар", "зеленый" список ЕС
Все новости...