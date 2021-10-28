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Зеленский инициирует внеочередное заседание Рады во вторник

Четверг, 28 октября 2021, 14:46
Зеленский инициирует внеочередное заседание Рады во вторник
Фото ВРУ

Президент Владимир Зеленский инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады 2 ноября, на котором среди прочего планируют рассмотреть вопрос допуска в парламент только вакцинированных лиц или с ПЦР-тестом.

Источник: спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь Палийчук: "Во вторник, 2 ноября, ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов".

Детали: В частности, 2 ноября планируют рассмотреть проект постановления №6154 о дополнительных мерах противодействия распространению Covid-19, которое предусматривает допуск в помещения парламента только лиц с подтвержденной вакцинацией или с действительным ПЦР-тестом.

Также в повестке дня внеочередного заседания законопроекты:

  • №6121 о госрегистрации лекарственных средств под обязательства;
  • №5873 об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения;
  • №5694 о функционировании Единого госреестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;
  • №4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" для приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

Предыстория:

  • В начале октября народные депутаты предложили допускать в здание Верховной Рады только при наличии документа о вакцинации от Covid-19 или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о выздоровлении от коронавируса.

Украинская правда

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Темы: Верховная Радакоронавирусвакцинация
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