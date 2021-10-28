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"Якщо вам зле - голосуйте в окремій кабінці": ЦВК пояснила особливості виборів у пандемію

Четвер, 28 жовтня 2021, 14:53

Вибори 31 жовтня відбудуться незалежно від епідемічного зонування регіонів України.

Джерело: роз'яснення Центральної виборчої комісії

Дослівно: "Чи відбудуться вибори, якщо моя область — у червоній зоні? Цієї неділі вибори відбудуться у всіх запланованих округах, незалежно від зонування країни".

Деталі: ЦВК закликає виборців проголосувати безпечно. Не дільницю потрібно взяти: паспорт, маску, антисептик та особисту ручку. У приміщенні потрібно дотримуватися дистанції.

"Якщо вам зле, проголосувати можна в окремій кабінці", - йдеться також у роз'ясненні ЦВК.

Нагадаємо: У неділю 31 жовтня відбудуться проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 на Херсонщині ("червона" зона –ред.) та № 197 у Черкаській області (наразі залишається в проміжній "помаранчевій" зоні).

Також в Україні відбудеться низка місцевих виборів зокрема – вибори мера Харкова.

Українська правда
Теми: вибориЦВКкоронавірус


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