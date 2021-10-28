Лише 3 області в Україні мають ознаки "жовтої" зони Covid-19, 8 – "червоних"
Показники епіднебезпеки Києва та 13 областей України через високий рівень госпіталізацій і завантаженість ліжок із киснем відповідають "помаранчевій" зоні карантину, 8 областей - "червоні" і лише 3 - "жовті".
Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я
Деталі: Зокрема, станом на 28 жовтня, до "червоної" зони епідемічної небезпеки увійшли: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська області.
У "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки перебувають: місто Київ, Волинська; Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.
"Жовтими" наразі залишаються лише три області: Вінницька, Закарпатська та Кіровоградська.
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Передісторія:
- З 30 жовтня 15 українських областей стануть "червоними" зонами поширення коронавірусу: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.
- Київська влада очікує, що столиця за показниками підпадатиме під "червону" зону уже у найближчі дні, після чого Державна комісія ТЕБ та НС може посилити карантин у місті.