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Лише 3 області в Україні мають ознаки "жовтої" зони Covid-19, 8 – "червоних"

Четвер, 28 жовтня 2021, 11:29
фото: Ельдар Сарахман, УП

Показники епіднебезпеки Києва та 13 областей України через високий рівень госпіталізацій і завантаженість ліжок із киснем відповідають "помаранчевій" зоні карантину, 8 областей - "червоні" і лише 3 - "жовті".

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я 

Деталі: Зокрема, станом на 28 жовтня, до "червоної" зони епідемічної небезпеки увійшли: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська області.

У "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки перебувають: місто Київ, Волинська; Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

"Жовтими" наразі залишаються лише три області: Вінницька, Закарпатська та Кіровоградська.

 

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

  • З 30 жовтня 15 українських областей стануть "червоними" зонами поширення коронавірусу: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.
  • Київська влада очікує, що столиця за показниками підпадатиме під "червону" зону уже у найближчі дні, після чого Державна комісія ТЕБ та НС може посилити карантин у місті.

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірускарантинУкраїна


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