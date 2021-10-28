"Если вам плохо - голосуйте в отдельной кабинке": ЦИК объяснил особенности выборов в пандемию

Выборы 31 октября состоятся вне зависимости от эпидемического зонирования регионов Украины.

Источник: разъяснение Центральной избирательной комиссии

Дословно: "Состоятся ли выборы, если моя область — в красной зоне? В это воскресенье выборы состоятся во всех запланированных округах, независимо от зонирования страны".

Подробности: ЦИК призывает избирателей проголосовать безопасно. На участок нужно взять: паспорт, маску, антисептик и личную ручку. В помещении нужно соблюдать дистанцию.

"Если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке", – говорится также в разъяснении ЦИК.

Напомним: В воскресенье 31 октября состоятся промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 в Херсонской области ("красная" зона –ред.) и № 197 в Черкасской области (сейчас остается в промежуточной "оранжевой" зоне).

Также в Украине состоится ряд местных выборов, в частности – выборы мэра Харькова.