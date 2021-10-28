Кличко просить уряд ввести в Києві "червону" зону: обмеження почнуться з 1 листопада
Мер Києва Віталій Кличко закликав Кабінет міністрів ввести у столиці "червону" зону через погіршення епідемічної ситуації з коронавірусом, міська влада вводить посилені обмеження уже з 1 листопада.
Джерело: Кличко на брифінгу 28 жовтня
Пряма мова Кличка: "Рішення про віднесення міста чи регіону до "червоної" зони ухвалює Державна комісія ТЕБ і НС, і ми звертаємось до уряду ухвалити таке рішення".
Деталі: Мер також додав, що міська влада з 1 листопада запроваджує суворі обмеження у Києві.
Зокрема:
- тільки з негативним ПЛР-тестом або ковід-сертифікатом можна буде працювати і відвідувати заклади харчування, готелі, установи соцзахисту населення, спортзали, фітнес-центрі, ЦНАПи, проводити масові заходи, відвідувати ТРЦ;
- діти і підлітки зможуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які щеплені, або мають негативний ПЛР-тест;
- школи після канікул відновлять навчання у дистанційному режимі і навчатимуться так до поліпшення епідемічної ситуації;
- дитячі садочки продовжать роботу з дотриманням правил "червоної" зони – за умови вакцинації 100% персоналу закладів;
- громадський транспорт працюватиме з дотриманням карантинних вимог, і користуватися ним зможуть лише вакциновані або пасажири з негативним ПЛР-тестом. Наявність цих документів вибірково перевірятимуть групи правоохоронців у середині транспорту.
Мер зазначив, що станом на 28 жовтня, ліжка з киснем у столичних лікарнях заповнені на понад 66%.
Протягом останнього тижня у Києві щодня фіксують більше тисячі хворих і понад 30, а то й понад 40-50 смертей.
Заповненість ліжок для ковід-хворих у столиці становить майже 63%, а в окремих лікарнях – 99-100%.
84% госпіталізованих потребують кисневої підтримки.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- У Києві зростає кількість нових хворих і смертей від коронавірусу – за добу 21 жовтня зафіксували 1323 нових випадки covid-19 і 44 смерті від вірусу – це були найвищі цифри з кінця квітня.
- За добу 26 жовтня у столиці зареєстрували 1416 нових випадків коронавірусу, 54 людини померли, зокрема, 1-річна дитина – це була найвища цифра з початку року.
- За добу 27 жовтня підтвердили 1 451 випадок ковіду, а кількість смертей з початку пандемії вже перевищила 6 тисяч.
- Заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що станом на 28 жовтня Київ опинився на порозі "червоної" зони. Він уточнив, що у столиці вже три дні поспіль перевищені показники рівня госпіталізації хворих на коронавірус і завантаженості ліжок із киснем.