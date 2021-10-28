Кличко просить уряд ввести в Києві "червону" зону: обмеження почнуться з 1 листопада

Мер Києва Віталій Кличко закликав Кабінет міністрів ввести у столиці "червону" зону через погіршення епідемічної ситуації з коронавірусом, міська влада вводить посилені обмеження уже з 1 листопада.

Джерело: Кличко на брифінгу 28 жовтня

Пряма мова Кличка: "Рішення про віднесення міста чи регіону до "червоної" зони ухвалює Державна комісія ТЕБ і НС, і ми звертаємось до уряду ухвалити таке рішення".

Деталі: Мер також додав, що міська влада з 1 листопада запроваджує суворі обмеження у Києві.

Зокрема:

тільки з негативним ПЛР-тестом або ковід-сертифікатом можна буде працювати і відвідувати заклади харчування, готелі, установи соцзахисту населення, спортзали, фітнес-центрі, ЦНАПи, проводити масові заходи, відвідувати ТРЦ;

можна буде працювати і відвідувати діти і підлітки зможуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які щеплені, або мають негативний ПЛР-тест;

зможуть відвідувати ТРЦ тільки школи після канікул відновлять навчання у дистанційному режимі і навчатимуться так до поліпшення епідемічної ситуації;

і навчатимуться так дитячі садочки продовжать роботу з дотриманням правил "червоної" зони – за умови вакцинації 100% персоналу закладів;

продовжать роботу з дотриманням правил "червоної" зони – громадський транспорт працюватиме з дотриманням карантинних вимог, і користуватися ним зможуть лише вакциновані або пасажири з негативним ПЛР-тестом. Наявність цих документів вибірково перевірятимуть групи правоохоронців у середині транспорту.

Мер зазначив, що станом на 28 жовтня, ліжка з киснем у столичних лікарнях заповнені на понад 66%.

Протягом останнього тижня у Києві щодня фіксують більше тисячі хворих і понад 30, а то й понад 40-50 смертей.

Заповненість ліжок для ковід-хворих у столиці становить майже 63%, а в окремих лікарнях – 99-100%.

84% госпіталізованих потребують кисневої підтримки.

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