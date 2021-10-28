У Білорусі заблокували сайт Deutsche Welle

У Білорусі заблокували сайт німецької медіакомпанії Deutsche Welle.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

У четвер, 28 жовтня, сайт не відкривався, натомість з'являлася стандартна заглушка міністерства інформації країни про обмеження доступу до сайту.

Інтернет-провайдери по-різному блокують сайт. Зокрема, при відкритті сайту через провайдер "Белтелеком" з'являється плашка про блокування.

З мобільного телефону портал поки що відкривається.

Раніше того ж дня в Білорусі перестали відкриватися сайти інших ЗМІ - видань "Настоящее время і "Новый час".

Раніше повідомлялося, що Білорусь запровадила кримінальну відповідальність за підписку на опозиційні Telegram-канали.