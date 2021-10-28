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В Беларуси заблокировали сайт Deutsche Welle

Четверг, 28 октября 2021, 20:39
В Беларуси заблокировали сайт Deutsche Welle
фото: DW

В Беларуси заблокирован сайт немецкой медиакомпании Deutsche Welle.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

В четверг, 28 октября, сайт не открывался, а появлялась стандартная заглушка министерства информации страны об ограничении доступа к сайту.

Интернет провайдеры по-разному блокируют сайт. В частности, при открытии сайта через провайдер "Белтелеком" появляется плашка о блокировке.

С мобильного телефона портал пока открывается.

Ранее в тот же день в Беларуси перестали открываться сайты других СМИ – изданий "Настоящее время и Новое время".

Ранее сообщалось, что Беларусь ввела уголовную ответственность за подписку на оппозиционные Telegram-каналы.

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Темы: БеларусьГерманиямедиа
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