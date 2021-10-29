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В МЗС РФ порівняли військову допомогу Україні з "рушницею, яка вистрілить в останньому акті"

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 00:25
MAXIM SHEMETOV/POOL/AFP via Getty Images

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що західні країни мають перестати надавати Україні зброю, і порівняла військову допомогу Україні з рушницею, яка неодмінно має вистрілити в останньому акті.

Джерело: сайт МЗС РФ

Дослівно МЗС РФ: "Військова допомога та військове освоєння території України повинні мати задум. Якщо говорити й не так мовою військових, скільки художніми образами, всі вони непогано все описані в А. П. Чехова. Пам'ятайте: "Якщо в першому акті п'єси на стіні висить рушниця, то в останньому акті вона неодмінно має вистрілити"… Так само і зі зброєю, яка у великій кількості надходить в Україну якраз із країн Заходу".

Деталі: Захарова також заявила, що західні столиці, які "накачують Україну зброєю – це насамперед Вашингтон, а також Берлін та Париж як учасники "нормандського формату" - мають "припинити заохочувати мілітаризацію".

Росія також звинуватила Київ у тому, що він нібито свідомо заводить переговори в Тристоронній контактній групі в глухий кут, щоб "просто розв'язати собі руки для повернення Донбасу військовим шляхом".

Нагадаємо: Місяць  тому Захарова заявила, що "агресивну риторику" України мають зупинити "західні куратори".  

Теми: Росіявійна


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