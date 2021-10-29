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В МИД РФ сравнили военную помощь Украине с "выстрелящим в последнем акте ружьем"

Пятница, 29 октября 2021, 00:25
В МИД РФ сравнили военную помощь Украине с выстрелящим в последнем акте ружьем
MAXIM SHEMETOV/POOL/AFP via Getty Images

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны должны перестать предоставлять Украине оружие, и сравнила военную помощь Украине с ружьем, которое непременно должно выстрелить в последнем акте.

Источник: сайт МИД РФ

Дословно МИД РФ: "Военная помощь и военное освоение территории Украины должны иметь замысел. Если говорить не столько языком военных, сколько художественными образами, то они неплохо все описаны у А.П.Чехова. Помните: "Если в первом акте пьесы на стене висит ружьё, то в последнем акте оно непременно должно выстрелить"... Так же и с оружием, которое в больших количествах поступает в Украину как раз из стран Запада".

Детали: Захарова также заявила, что западные столицы, которые "накачивают Украину оружием - это, прежде всего, Вашингтон, а также Берлин и Париж как участники  "нормандского формата" - должны "прекратить поощрять милитаризацию".

Россия также обвинила Киев в том, что он якобы заведомо заводит переговоры в Трехсторонней контактной группе в тупик, чтобы "просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем".

Напомним: Месяц назад Захарова заявила, что "агрессивную риторику" Украины должны остановить "западные кураторы".

Темы: Росcиявойна
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