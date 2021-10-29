Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В МИД РФ сравнили военную помощь Украине с "выстрелящим в последнем акте ружьем"

Пятница, 29 октября 2021, 00:25
MAXIM SHEMETOV/POOL/AFP via Getty Images

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны должны перестать предоставлять Украине оружие, и сравнила военную помощь Украине с ружьем, которое непременно должно выстрелить в последнем акте.

Источник: сайт МИД РФ

Дословно МИД РФ: "Военная помощь и военное освоение территории Украины должны иметь замысел. Если говорить не столько языком военных, сколько художественными образами, то они неплохо все описаны у А.П.Чехова. Помните: "Если в первом акте пьесы на стене висит ружьё, то в последнем акте оно непременно должно выстрелить"... Так же и с оружием, которое в больших количествах поступает в Украину как раз из стран Запада".

Детали: Захарова также заявила, что западные столицы, которые "накачивают Украину оружием - это, прежде всего, Вашингтон, а также Берлин и Париж как участники  "нормандского формата" - должны "прекратить поощрять милитаризацию".

Россия также обвинила Киев в том, что он якобы заведомо заводит переговоры в Трехсторонней контактной группе в тупик, чтобы "просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем".

Напомним: Месяц назад Захарова заявила, что "агрессивную риторику" Украины должны остановить "западные кураторы".

Темы: Росcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПриложение "Дія" изменило правила загрузки ковид-сертификата

видео, фотоУмер ветеран Второй мировой Иван Залужный, его внук погиб от рук оккупантов в 2014-м

Россия стягивает войска к границе с Украиной и это не учения – The Washington Post

Украина должна прекратить использование названия "турецкий Байрактар" - МИД Турции

В ТИК отчитались о ходе выборов мэра Харькова

фотоНа востоке прошли боевые учения со стрельбами из систем ПВО

Все новости...
Росcия
РФ запустила в Украине кампанию против вакцинации для роста смертности – отчет СНБО
Россия запугивает адвокатов родственников жертв катастрофы MH17 – СМИ
Россия ограничила ввоз мандаринов из Турции после критики турецких БПЛА в Украине
Последние новости
16:55
Госкомпания Саудовской Аравии увеличила прибыль в 2,6 раза
16:32
Covid-реанимации Черновцов загружены на 100%, школы и садики Буковины идут на дистанционку
16:23
В Чехии оборвалась кабина на канатной дороге, есть погибший
16:14
Covid в Киеве: за субботу 443 больных, 39 умерших
15:57
відеоПосольство США в Украине сняло видео на Хэллоуин, в котором пугает российской дезинформацией
15:34
видеоПриложение "Дія" изменило правила загрузки ковид-сертификата
14:53
фотоВ Латвии нарушитель комендантского часа взорвал авто, есть раненые
14:48
До конца года могут быть запущены проекты в рамках "инвестнянь" на $500 млн - Шмыгаль
14:33
ИнфографикаВыборы нардепов в двух округах и мэра в Харькове – "Опора" объявила явку
13:52
Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей в США
Все новости...