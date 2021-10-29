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На колишнього губернатора Нью-Йорку подали в суд за сексуальні домагання

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 02:35
Spencer Platt/Getty Images

На колишнього губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо подали скаргу до суду, звинувативши у скоєнні злочину на сексуальному ґрунті.

Джерело: копія скарги, отримана CNN, AP, "Укрінформ"

Деталі: В односторінковій скарзі, поданій слідчим до офісу шерифа округу Олбані, Куомо звинувачувався в тому, що 7 грудня 2020 року він просунув руку під сорочку жінки. У скарзі стверджується, що Куомо "навмисно і без законних цілей насильно просунув руку під блузку жертви (видалено) та на її інтимну частину тіла". У скарзі стверджується, що Куомо торкнувся лівих грудей жертви "з метою приниження та задоволення його сексуальних бажань".

У документі не згадувалося ім'я жінки, але Куомо був публічно звинувачений у домаганням помічницею Бріттані Коммісо минулого року в особняку для керівників в Олбані, приблизно в цей же час.

Скарга була підписана Емі Ковальські, слідчою з офісу шерифа Олбані, у понеділок та подана в четвер. Водночас окружний прокурор округу Олбані Девід Соарес сказав, що подання скарги застало його зненацька, "як і решту громадськості".

Передісторія:  У серпні Ендрю Куомо пішов у відставку, після того як було встановлено, що він сексуально домагався декількох жінок, більшість з яких працювали на нього.

Теми: США


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