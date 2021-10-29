На бывшего губернатора Нью-Йорка подали в суд за сексуальные домогательства

На бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо подали жалобу в суд, обвинив в совершении преступления на сексуальной почве.

Источник: копия жалобы, полученная CNN, AP, "Укринформ"

Детали: В одностраничной жалобе, поданной следователем в офис шерифа округа Олбани, Куомо обвинялся в том, что 7 декабря 2020 года он засунул руку под рубашку женщины. В жалобе утверждается, что Куомо "намеренно и без законных целей насильно засунул руку под блузку жертвы (удалено) и на ее интимную часть тела". В жалобе утверждается, что Куомо коснулся левой груди жертвы "в целях унижения и удовлетворения его сексуальных желаний".

В документе не упоминалось имя женщины, но Куомо был публично обвинен в домогательствах помощницей Бриттани Коммисо в прошлом году в особняке для руководителей в Олбани, примерно в это же время.

Жалоба была подписана Эми Ковальски, следователем из офиса шерифа Олбани, в понедельник и подана в четверг. В то же время окружной прокурор округа Олбани Дэвид Соарес сказал, что подача жалобы застала его врасплох, "как и часть общественности".

Предыстория: В августе Эндрю Куомо ушел в отставку, после того как было установлено, что он сексуально домогался нескольких женщин, большинство из которых работали на него.