Майже 500 тисяч людей у світі заразилися коронавірусом

27 жовтня у світі виявили 474 517 нових хворих на коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 78 460 заражень, в Росії – 40 096, в Британії – 39 842.

Крім того, в Німеччині – 26 610 випадків, в Україні – 26 071. За кількістю нових хворих Україна четверта в Європі.

7 825 людей у світі померли від недуги. За цим показником Україна четверта у світі і друга в Європі.

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