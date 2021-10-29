Майже 500 тисяч людей у світі заразилися коронавірусом
П'ятниця, 29 жовтня 2021, 05:41
27 жовтня у світі виявили 474 517 нових хворих на коронавірус.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в США – 78 460 заражень, в Росії – 40 096, в Британії – 39 842.
Крім того, в Німеччині – 26 610 випадків, в Україні – 26 071. За кількістю нових хворих Україна четверта в Європі.
7 825 людей у світі померли від недуги. За цим показником Україна четверта у світі і друга в Європі.
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Нагадаємо: 27 жовтня в Україні госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 5 366 осіб, одужали 10 006 осіб.
Українська правда