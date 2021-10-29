Почти 500 тысяч человек в мире заразились коронавирусом

27 октября в мире обнаружили 474 517 новых больных коронавирусом.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 78 460 заражений, в России – 40 096, в Британии – 39 842.

Кроме того, в Германии – 26610 случаев, в Украине – 26071. По количеству новых больных Украина четвертая в Европе.

7 825 человек в мире умерли от недуга. По этому показателю Украина четвёртая в мире и вторая в Европе.

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