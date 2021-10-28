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В Україні новий антирекорд Covid: понад 26 тисяч хворих за добу

Четвер, 28 жовтня 2021, 08:33
Динаміка епідемії, дашборд УП

За добу 27 жовтня в Україні зафіксували 26 071 випадок захворювання на коронавірусну хворобу і 576 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 366 осіб, одужали 10 006 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я, Telegram Коронавірус_інфо та дашборд РНБО 

Деталі: Попередній "антирекорд" за добовим приростом хворих – 23 786 – був зафіксований за добу 21 жовтня. Максимум летальних випадків зареєстрували за добу 25 жовтня – 734 смерті. 

За останні три дні від Covid померли 2 002 жителі України.

Серед 26 тисяч нових хворих 1 830 дітей і 477 медпрацівників. 

Найбільше випадків захворювання зареєстрували в цю середу в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517) і Львівській (1506) областях.

Летальних випадків найбільше за минулу добу зафіксували у Донецькій (56) і Дніпропетровській (50) областях, у Києві та Миколаївській області (по 39), у Харківській (35), Запорізькій (32), Львівській (30) областях. 

За добу здійснено 151 504 тестування: методом ПЛР – 77 573, методом ІФА – 21 960, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 51 971.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 851 804 осіб, з них 2 411 711 осіб одужали, а 66 204 людини померли. 

Станом на ранок 28 жовтня коронавірус мають, за офіційними даними, 373 889 жителів України.

Нагадаємо: Експерти при Національній академії наук України прогнозують в Україні до 29 тисяч нових випадків Covid-19 та понад 900 смертей у середині листопада 2021 року.

Експерти Київської школи економіки (КШЕ) прогнозують близько 30 тисяч нових хворих на коронавірус за добу і до 7 тисяч госпіталізованих за добу вже найближчими тижнями. На їхню думку, пік епідемічної хвилі припаде на початок листопада, а спаде вже на початку 2022 року.  

Загалом експерти КШЕ очікують до 92 тисяч померлих від епідемії.

26 жовтня Україна за добовою смертністю від коронавірусу була на 4 місці у світі та на 2 місці в Європі.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Covid-2019епідеміякоронавірус


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