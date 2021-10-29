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Саакашвілі погодився на лікування і співпрацю з лікарями – адвокат

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 08:59
Фото з Facebook Саакашвілі

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі погодився на медичну допомогу після того, як руставська в’язниця погодилась відновити його конфіденційне спілкування з адвокатом. 

Про це розповів адвокат Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі з Саакашвілі у руставській в’язниці, пише "Європейська правда" з посилнанням на "Ехо Кавказу".

"Проблеми комунікації з Михеїлом Саакашвілі усунуті, через що Саакашвілі припинив крайню форму протесту – відмову від лікування, проведення аналізів, тестів тощо", – заявив Садзаглішвілі.

"Нам було надано можливість поспілкуватися в такій формі, щоб унеможливити запис розмови між нами Службою держбезпеки. Через це Михеїл Саакашвілі перестав посилювати свій протест", - сказав Садзаглішвілі.

27 жовтня Омбудсмен Людмила Денісова відвідала Саакашвілі у пенітенціарній установі №12 міста Руставі у Грузії, де він голодує з 1 жовтня. За її словами, Саакашвілі вважає, що його життя під загрозою.

Денісова також розповіла, що Саакашвілі відмовився від будь-якої медичної підтримки.

1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії. Його затримали в Тбілісі, Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях буде підіймати питання про повернення Саакашвілі.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі проведе у в'язниці мінімум 6 років і Україні його не збираються передавати.

Теми: СаакашвіліГрузія


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