Саакашвілі каже, що його життя під питанням – Денісова

Омбудсмен Людмила Денісова відвідала Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі №12 міста Руставі у Грузії, де він голодує 27-й день, Саакашвілі вважає, що його життя під загрозою.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини на брифінгу після відвідин грузинської колонії

Пряма мова Денісової: "Саакашвілі каже, що "Моє життя під питанням сьогодн"і. Він вважає себе в'язнем Путіна. І каже, що найбільше не хоче погано зробити Україні і допустити кровопролиття у Грузії (...).

Він не переїжджатиме до тюремної лікарні, яка є у колонії №18. Він вважає, що там небезпечно для його життя, оскільки склад ув'язнених, який відбуває покарання у цій колонії, небезпечний для нього (...)

Я звертатимуся з урахуванням того, що є договір спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії з таким медичним центром, як "Віван меді", щоб перевезли у разі потреби Саакашвілі саме в цей приватний центр для надання такої допомоги".

Деталі: Омбудсмен повідомила, що Саакашвілі висловився однозначно проти примусового годування і на цьому наполягатиме, незважаючи на те, що в результаті голодування будь-якої миті може настати кризовий стан.

У в'язниці Саакашвілі роблять аналізи. Також приїхав український лікар – і Денісова сподівається, що його допустять до Саакашвілі у середу чи четвер.

За словами Денісової, у колонії чергує реанімаційна бригада, яка може зробити переливання крові чи масаж серця, але відновити життєво важливі органи вона не зможе і довезти Саакашвілі до лікарні теж не зможе.

Грузинська омбудсмен розповіла українському колезі, що тюремна лікарня не пристосована для таких хворих як Саакашвілі, там немає інфраструктури.

Також вона зазначила, що Саакашвілі хоче особисто представляти свої інтереси у суді, але його процесуальні права порушуються.

Upd. Пізніше Денісова додала, що Саакашвілі відмовився від будь-якої медичної підтримки.

Довідка: Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі є громадянином України та очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ України. Він прибув до Грузії таємно та був затриманий, через що оголосив голодування.

Що передувало: У Саакашвілі, який голодує у в’язниці, погіршився стан здоров’я – 22 жовтня йому знадобилося провести переливання крові.

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