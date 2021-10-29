Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами – адвокат

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на медицинскую помощь после того, как руставская тюрьма согласилась возобновить его конфиденциальное общение с адвокатом.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с Саакашвили в руставской тюрьме, пишет "Европейская правда" с ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Проблемы коммуникации с Михеилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста – отказ от лечения, проведение анализов, тестов и тому подобное", – заявил Садзаглишвили.

"Нам была предоставлена ​​возможность пообщаться в такой форме, чтобы сделать невозможной запись разговора между нами Службой госбезопасности. Поэтому Михеил Саакашвили перестал усиливать свой протест", - сказал Садзаглишвили.

27 октября Омбудсмен Людмила Денисова посетила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 города Рустави в Грузии, где он голодает с 1 октября. По ее словам, Саакашвили считает, что его жизнь находится под угрозой.

Денисова также рассказала, что Саакашвили отказался от какой-либо медицинской поддержки.

1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. Его задержали в Тбилиси, Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет и Украине его не собираются передавать.