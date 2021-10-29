Комаровський назвав помилки влади у боротьбі з ковідом: голосувати можна на вулиці

Лікар і шоумен Євген Комаровський вважає, що влада припустилася низки помилок у боротьбі з коронавірусом – замість вводити локдаун, треба було будувати заводи з виробництва кисню, навчати лікарів і, наприклад, голосування на виборах проводити на вулиці, а не в приміщеннях.

Джерело: Комаровський в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова Комаровського: "31 жовтня у Харкові відбуватимуться вибори. Невже не було очевидним, що голосування всередині приміщень набагато небезпечніше, ніж голосування на відкритому повітрі? А якби ці вибори провести не 31 жовтня, а 30 вересня? І не в закритих приміщеннях, а поставити столики та кабінки під навісом? Тобто вдесятеро зменшити ймовірність інфікування людей. І купа таких рішень, які можна було ухвалити".

Деталі: На думку лікаря, в Україні потрібно було:

будувати заводи з виробництва кисню, кисневих концентраторів,

одне з відділень кожної лікарні перепрофілювати і поставити ліжка з киснем,

навчати лікарів – що таке протоколи ковіду, як працювати з кисневим концентратором, які бувають режими кисневої підтримки, як слід провести базове обстеження, які показники впливають на вибір протоколу тощо.

На думку Комаровського, в Україні і зараз головна проблема не тільки в тому, що немає ліжок, а в тому, що персонал не вміє цей вірус лікувати.

Він також вважає, що владі не варто було вводити локдаун, тому що ні в квітні 2020 року (коли був перший локдаун – ред.), ні зараз немає інструментів для того, щоб забезпечити його дотримання.

За його словами, люди не можуть не працювати, тому що у них немає фінансової подушки, а держава не може дати людям гроші, щоби підтримати їх під час локдаунів.

Комаровський додав, що знайти величезні кошти для підтримки людей державі складно, але "є елементарні речі, які держава може зробити" – це навчати лікарів, перепрофілювати лікарні та, наприклад, організувати голосування на виборах на відкритому повітрі.

Також лікар назвав помилкою те, що в часи, коли потрібно було швидко вакцинувати людей, багато політиків кричали, що замість нормальних вакцин купили індійське гівно, при тому, що "Індія зі своїми технологіями випередила Україну в рази".