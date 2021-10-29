Комаровский назвал ошибки власти в борьбе с ковид: голосовать можно на улице

Врач и шоумен Евгений Комаровский считает, что власть допустила много ошибок в борьбе с коронавирусом – вместо вводить локдаун, нужно было строить заводы по производству кислорода, обучать врачей и, к примеру, голосование на выборах проводить на улице, а не в помещениях.

Источник: Комаровский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Комаровского: "31 октября в Харькове будут проходить выборы. Неужели не было очевидно, что голосование внутри помещений намного опаснее, чем голосование на открытом воздухе? А если бы эти выборы провести не 31 октября, а 30 сентября? И не в закрытых помещениях, а поставить столики и кабинки под навесом? То есть в десятки раз уменьшить вероятность инфицирования людей. И куча таких решений, которые можно было принять".

Детали: По мнению врача, в Украине нужно было:

строить заводы по производству кислорода, кислородных концентраторов,

одно из отделений каждой больницы перепрофилировать и поставить койки с кислородом,

обучать врачей – что такое протоколы ковида, как работать с кислородным концентратором, какие бывают режимы кислородной поддержки, как надо провести исходное обследование, какие показатели влияют на выбор протокола и т.д.

По мнению Комаровского, в Украине и сейчас главная проблема не только в том, что коек нет, а в том, что персонал не умеет этот вирус лечить.

Он также считает, что у власти не стоило вводить локдаун, потому что ни в апреле 2020 года (когда был первый локдаун – ред.), ни сейчас нет инструментов для того, чтобы обеспечить его соблюдение.

По его словам, люди не могут не работать, потому что у них нет финансовой подушки, а государство не может дать людям деньги, чтобы поддержать их во время локдаунов.

Комаровский добавил, что найти огромные средства для поддержки людей государству сложно, но "есть элементарные вещи, которые государство может сделать" – это обучать врачей, перепрофилировать больницы, и, к примеру, организовать голосование на выборах на откритом воздухе.

Также врач назвал ошибкой то, что в то время, когда нужно было быстро вакцинировать людей, многие политики кричали, что вместо нормальных вакцин купили индийское говно, при том, что "Индия с своими технологиями обогнала Украину в разы".