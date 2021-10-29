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Україна може отримати новітні ракети Brimstone Sea Spear – Міноборони

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 12:33
Ракета Brimstone Sea Spear, фото militaryleak.com

Британський підрозділ провідного виробника зброї в Європі компанії MBDA розробляє нову ракету Brimstone Sea Spear, і є вірогідність, що її почнуть постачати в Україну.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України

Дослівно: "Британською компанією MBDA UK розробляється нова ракета Brimstone Sea Spear, яка у майбутньому, у тому числі, може бути поставлена в Україну для забезпечення потреб Збройних сил України".

 
Запуск ракети Brimstone Sea Spear
фото militaryleak.com

Деталі: Раніше британське видання The Times із посиланням на українського дипломата повідомило, що Велика Британія веде переговори з Україною про продаж їй зброї на тлі побоювань щодо можливого використання Росією поточної газової кризи в Європі для подальшого захоплення українських територій.

Зокрема, йшлося про продаж Британією Україні ракет класу "земля-земля", розроблених MBDA UK, які можуть вражати багато цілей одночасно і будуть розміщені на суднах, що перебувають на озброєнні ВМС України.

15 жовтня посол України у Британії Вадим Пристайко повідомив в інтерв’ю одному з українських телеканалів, що половина коштів з кредитних 2,5 млрд фунтів стерлінгів, які Велика Британія надає Україні, піде на посилення українського флоту.

Крім того, Україна придбає для захисту свого узбережжя два бойові протимінні кораблі, ракетне озброєння і сучасні технології. Також планується побудувати дві військово-морські бази - на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Теми: зброяУкраїнаБританіяЗбройні сили


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