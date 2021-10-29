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Малиша та Лялю із запорізької дитячої залізниці відправили у "Ведмежий рай"

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 13:45
фото - "Укрінформ"

Двоє ведмедів, які понад 20 років жили на Запорізькій дитячій залізниці, вирушили до приватного зоопарку в Нідерландах.

Джерело: "Укрінформу"

Пряма мова директорки фундації "Ведмеді в серці" Інгрід Вермьолєн: "Ми зробили вебсайт та звернулись до людей через інтернет з проханням допомогти зібрати гроші на порятунок трьох ведмедів: двоє з України і одна ведмедиця - з Боснії. Протягом 5 місяців було зібрано 71 661 євро.

Ми дуже вдячні керівнику дитячої залізниці. Цих ведмедів - Малиша та Лялю утримували з любов’ю, до них ставилися з любов’ю, проте умови, в яких вони перебували, не є сприятливими. Ми дуже раді, що керівник дитячої залізниці розуміє ситуацію і вирішив віддати цих тварин".

Деталі: Двоє ведмедів Ляля та Малиш близько 20 років перебували на балансі Укрзалізниці (точніше "Запорізької дитячої залізниці"), а нині вирушили до міста Ренен, що в Нідерландах, і будуть жити у приватному зоопарку Ouwehand Zoo.

Його площа сягає 2 га, на ній є водоспади, барлоги, прогулянкові зони. Зоопарк має назву "Ведмежий рай".

Фундація займається порятунком тварин з 1993 року.

Малиш і Ляля важать приблизно по 300 кг. До місця їх доправлять у спеціальних клітках, вага кожної близько 150 кг.

 

Кілька місяців організатори працювали над оформленням документів та дозволів. Ведмеді будуть спати всю дорогу - а це близько 50 годин. 

У приватному зоопарку вже мешкають ведмеді з Грузії та Західної Європи - разом із запорізькими хижаками їх буде 9.

Що передувало: В червні 2021 року на балансі Запорізької дитячої залізниці виявили двох ведмедів.

Теми: Укрзалізниця


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