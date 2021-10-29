Малыша и Лялю из запорожской детской железной дороги отправили в "Медвежий рай"

Двое медведей, более 20 лет живших на Запорожской детской железной дороге, отправились в частный зоопарк в Нидерландах.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь директора фонда "Медведи в сердце" Ингрид Вермёлен: "Мы сделали вебсайт и обратились к людям через интернет с просьбой помочь собрать деньги на спасение трех медведей: двое из Украины и одна медведица - из Боснии. В течение 5 месяцев было собрано 71 661 евро .

Мы очень благодарны руководителю детской железной дороги. Этих медведей - Малыша и Лялю содержали с любовью, к ним относились с любовью, однако условия, в которых они находились, не благоприятны. Мы очень рады, что руководитель ДЖД понимает ситуацию и решил отдать этих животных".

Детали: Два медведя Ляля и Малыш около 20 лет находились на балансе Укрзализныци (точнее "Запорожской детской железной дороги"), а ныне отправились в город Ренен, что в Нидерландах, и будут жить в частном зоопарке Ouwehand Zoo.

Его площадь достигает 2 га, на ней есть водопады, берлоги, прогулочные зоны. Зоопарк называется "Медвежий рай".

Фонд занимается спасением животных с 1993 года.

Малыш и Ляля весят примерно по 300 кг. К месту их доставят в специальных клетках, вес каждой около 150 кг.

Несколько месяцев организаторы работали над оформлением документов и разрешений. Медведи будут спать всю дорогу – а это около 50 часов.

В частном зоопарке уже живут медведи из Грузии и Западной Европы – вместе с запорожскими хищниками их будет 9.

Что предшествовало: В июне 2021 года на балансе Запорожской детской железной дороги обнаружили двух медведей.