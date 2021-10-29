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Зеленський хоче за 5-10 років відродити науково-дослідний флот і мати 36 спецсуден

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 14:17
Володимир Зеленський на Конгресі в Одесі, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський доручив міністру освіти та науки Сергію Шкарлету розробити програму відродження науково-дослідного флоту України за 5-10 років.

Джерело: Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Одесі

Пряма мова: "Сьогодні Україна почала відновлювати свій науковий флот. Це дуже гарна новина. І це одна з причин, чому ми сьогодні зібралися на морвокзалі в Одесі. Тут ми передаємо нашим науковцям, нашій арктичній станції академіка Вернадського криголам "Джеймс Кларк Росс" – поки що в нього така назва. Він був вперше придбаний державою.

Україна входить до престижних клубів космічних та арктичних держав, а сьогодні вона починає повертатися у Світовий океан. Це великі можливості для вивчення його ресурсів, для участі на рівних у глобальних світових проектах".

Деталі: На думку Зеленського, Україна має будувати свої кораблі, а поки вони не будуються – купувати їх. 

За його словами, "Світовий океан – це простір, де відбувається найбільше наукових відкриттів у XXI столітті".

Президент звернувся до міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з закликом за 5-10 років відродити науково-дослідний флот України. А всі регіони закликав долучатися до будівництва та розвитку судноплавства.

Зеленський на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Одесі
Зеленський на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Одесі
Фото пресслужби президента

Пряма мова Зеленського: "Я дуже чекаю від міністра – це нова задача, складна задача, я впевнений, що ми впораємося державою – ми чекаємо на масштабну, на найближчі 5-10 років програму відродження науково-дослідного флоту нашої держави. 

Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку. Вона непроста, але дуже логічна. А планка така: 36 наукових суден, із них 12 океанські, льодового класу. 

Ви запитаєте, чому саме 36? Саме стільки суден становив науковий флот України у 1991 році. Коли я став президентом, наукових суден в Україні залишилося аж нуль. За всі 30 років ми втратили всі 36 кораблів".

 
Конгрес місцевих та регіональних влад, Одеса, 29.10.2021
president.gov.ua

Передісторія:

  • 7 липня 2021 року Кабінет міністрів виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій.
  • 19 серпня Україна придбала британський криголам "Джеймс Кларк Росс", 30 серпня в порту данського міста Фредеріксгавн його офіційно передали Україні, а 5 жовтня судно прибуло до Одеського морпорту.

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Олена Рощенко, УП
Теми: Зеленськийнаука


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