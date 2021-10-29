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Зеленский хочет за 5-10 лет возродить научно-исследовательский флот и иметь 36 спецсудов

Пятница, 29 октября 2021, 14:17
Владимир Зеленский на Конгрессе в Одессе, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский поручил министру образования и науки Сергею Шкарлету разработать программу возрождения научно-исследовательского флота Украины через 5-10 лет.

Источник: Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе

Прямая речь: "Сегодня Украина начала восстанавливать свой научный флот. Это очень хорошая новость. И это одна из причин, почему мы сегодня собрались на морвокзале в Одессе. Здесь мы передаем нашим ученым, нашей арктической станции академика Вернадского ледокол "Джеймс Кларк Росс" – пока у него такое название, он был впервые приобретен государством.

Украина входит в престижные клубы космических и арктических государств, а сегодня она начинает возвращаться в Мировой океан. Это большие возможности для изучения его ресурсов, для участия на равных в глобальных мировых проектах".

Детали: По мнению Зеленского, Украина должна строить свои корабли, а пока они не строятся – покупать их.

По его словам, "Мировой океан – это пространство, где происходит больше всего научных открытий в XXI веке".

Президент обратился к министру образования и науки Сергею Шкарлетту с призывом за 5-10 лет возродить научно-исследовательский флот Украины. А все регионы призвал приобщаться к строительству и развитию судоходства.

Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей в Одессе
Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей в Одессе
фото пресс-службы президента

Прямая речь Зеленского: "Я очень жду от министра – это новая задача, сложная задача, я уверен, что мы справимся государством – мы ждем масштабную, на ближайшие 5-10 лет программу возрождения научно-исследовательского флота нашего государства.

Мы предлагаем поставить себе такую ​​высокую планку. Она непростая, но очень логичная. А планка такова: 36 научных судов, из них 12 океанских, ледового класса.

Вы спросите, почему именно 36? Именно столько судов составлял научный флот Украины в 1991 году. Когда я стал президентом, научных судов в Украине осталось ноль. За все 30 лет мы потеряли все 36 кораблей".

 
Конгресс местных и региональных властей, Одесса, 29.10.2021
president.gov.ua

Предыстория:

  • 7 июля 2021 года Кабинет министров выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.
  • 19 августа Украина приобрела британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", 30 августа в порту датского города Фредериксгавн его официально передали Украине, а 5 октября судно прибыло в Одесский морпорт.

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Алена Рощенко, УП
Темы: Зеленскийнаука
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