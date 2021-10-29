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У Росії посадили блогера-"шпигуна": вивіз в Україну "держтаємницю" - мапу метро

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 15:40
У Росії посадили блогера-шпигуна: вивіз в Україну держтаємницю - мапу метро
Андрій Пиж, фото: "Меморіал"

У Росії посадили відеоблогера Андрія Пижа до колонії суворого режиму на 5 років за вивезення за кордон держтаємниці - схеми тунелів московського метрополітену.

Джерело: російське видання "Медиазона"

Дослівно: "У період із грудня 2018 р. по серпень 2020 р. зловмисник незаконно отримав відомості, що становлять державну таємницю, щодо конструктивних особливостей та технічних систем деяких режимних обʼєктів, розташованих у Московському регіоні".

Деталі: Московський міський суд визнав автора youtube-каналу UrbanTurizm винним за кримінальною статтею "Незаконне отримання та розповсюдження державної таємниці за кордон".

Слідчі встановили, що Пиж вивіз до України флешку зі схемою таємних тунелів у московському метрополітені "Метро-2".

Сам блогер свою провину не визнав. ЗМІ повідомляли, що в нього є громадянство й України, і РФ.

Пиж знімав відеоролики із закинутих будівель та закритих об’єктів. На його каналі понад 800 тисяч підписників. 

Російський правозахисний центр "Меморіал" вважає Пижа "політичним в’язнем" та жертвою "шпигуноманії" в Росії.

"Метро-2" є неофіційною назвою для таємних тунелів, сполучених із конструкціями Московського метрополітену. Їх збудували за керівництвом КДБ у радянську добу для укриття керівництва СРСР у разі ядерної війни. На основі цих конструкцій створили відеоігри "Метро-2" та "Метро 2033".

Передісторія:

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяУкраїнашпигунствометро
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