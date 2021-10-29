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В России посадили блогера-"шпиона": вывез в Украину "гостайну" - карту метро

Пятница, 29 октября 2021, 15:40
Андрей Пыж, фото: "Мемориал"

В России посадили видеоблогера Андрея Пыжа в колонию строгого режима на 5 лет за растронение гостайны за рубежом - схемы тоннелей московского метрополитена.

Источник: российское издание "Медиазона"

Дословно: "В период с декабря 2018 г. по август 2020 г. злоумышленник незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в Московском регионе".

Детали: Московский городской суд признал автора youtube-канала UrbanTurizm виновным по уголовной статье "Незаконное получение и распространение государственной тайны за границу".

Следователи установили, что Пыж вывез в Украину флешку со схемой тайных тоннелей в московском метрополитене "Метро-2".

Сам блогер не признал свою вину. СМИ сообщали, что у него есть гражданство и Украины, и РФ.

Пыж снимал видеоролики с заброшенных построек и закрытых объектов. На его канале более 800 тысяч подписчиков.

Российский правозащитный центр "Мемориал" считает Пыжа "политическим заключенным" и жертвой "шпиономании" в России.

"Метро-2" является неофициальным названием для тайных тоннелей, соединенных с конструкциями Московского метрополитена. Их построили под руководством КГБ в советские времена как убежище для руководства СССР в случае ядерной войны. На основе этих конструкций создали видеоигры "Метро-2" и "Метро 2033".

Предыстория: В августе 2020 года блогера задержали в московском ресторане.

Темы: РосcияУкраинашпионажметро
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