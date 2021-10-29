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“Ноосфера” та “Борис Александров”: передані Україні судна отримали нові назви

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 16:59
“Ноосфера” та “Борис Александров”: передані Україні судна отримали нові назви
Експедиційний криголам "Ноосфера", фото: "Думская"

Науково-дослідні морські судна, які нещодавно Україні передали Велика Британія та Бельгія, отримали нові назви - "Ноосфера" та "Борис Александров".

Джерело: одеське місцеве видання "Думская.net", "Радіо Свобода"

Деталі: Англійський експедиційний криголам James Clark Ross перейменували в "Ноосфера", а бельгійське наукове-дослідне судно Belgica в "Борис Александров".

Про нові назви стало відомо в ході робочого візиту президента Володимира Зеленського до Одеси. На одеському морському вокзалі президент піднявся на борт "Ноосфери", де поспілкувався через спецзв’язок із українськими дослідниками в Антарктиді.

"Ноосфера" назвали корабель, який доставлятиме науковців до української антарктичної станції "Академік Вернадський". Таку назву обрали якраз тому, що Вернадський розробив власну концепцію ноосфери – останньої оболонки Землі, яка утворюється внаслідок культурної та соціальної діяльності людини.

Друге судно назвали на честь покійного директора Інституту морської біології НАН України, професора Бориса Александрова. Він трагічно загинув у нищівній пожежі в одеському коледжі в грудні 2019 року.

 
Наукове-дослідне судно "Борис Александров"
фото: "Думская"

Що цьому передувало:

  • 29 жовтня президент доручив Міністерству освіти й науки розробити плани відродження українського флоту науково-дослідних суден у найближчі 10 років.
  • 13 вересня Бельгія передала Україні науково-дослідне судно Belgica.
  • 19 серпня стало відомо, що Україна придбала в Британії легендарний науково-експедиційний криголам James Clark Ross. 5 жовтня судно прибуло до Одеси.

Українська правда

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Теми: Велика БританіяБельгіяфлотУкраїна
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