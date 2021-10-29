“Ноосфера” та “Борис Александров”: передані Україні судна отримали нові назви
Науково-дослідні морські судна, які нещодавно Україні передали Велика Британія та Бельгія, отримали нові назви - "Ноосфера" та "Борис Александров".
Джерело: одеське місцеве видання "Думская.net", "Радіо Свобода"
Деталі: Англійський експедиційний криголам James Clark Ross перейменували в "Ноосфера", а бельгійське наукове-дослідне судно Belgica в "Борис Александров".
Про нові назви стало відомо в ході робочого візиту президента Володимира Зеленського до Одеси. На одеському морському вокзалі президент піднявся на борт "Ноосфери", де поспілкувався через спецзв’язок із українськими дослідниками в Антарктиді.
"Ноосфера" назвали корабель, який доставлятиме науковців до української антарктичної станції "Академік Вернадський". Таку назву обрали якраз тому, що Вернадський розробив власну концепцію ноосфери – останньої оболонки Землі, яка утворюється внаслідок культурної та соціальної діяльності людини.
Друге судно назвали на честь покійного директора Інституту морської біології НАН України, професора Бориса Александрова. Він трагічно загинув у нищівній пожежі в одеському коледжі в грудні 2019 року.
Що цьому передувало:
- 29 жовтня президент доручив Міністерству освіти й науки розробити плани відродження українського флоту науково-дослідних суден у найближчі 10 років.
- 13 вересня Бельгія передала Україні науково-дослідне судно Belgica.
- 19 серпня стало відомо, що Україна придбала в Британії легендарний науково-експедиційний криголам James Clark Ross. 5 жовтня судно прибуло до Одеси.