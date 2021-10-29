“Ноосфера” та “Борис Александров”: передані Україні судна отримали нові назви

Науково-дослідні морські судна, які нещодавно Україні передали Велика Британія та Бельгія, отримали нові назви - "Ноосфера" та "Борис Александров".

Джерело: одеське місцеве видання "Думская.net", "Радіо Свобода"

Деталі: Англійський експедиційний криголам James Clark Ross перейменували в "Ноосфера", а бельгійське наукове-дослідне судно Belgica в "Борис Александров".

Про нові назви стало відомо в ході робочого візиту президента Володимира Зеленського до Одеси. На одеському морському вокзалі президент піднявся на борт "Ноосфери", де поспілкувався через спецзв’язок із українськими дослідниками в Антарктиді.

"Ноосфера" назвали корабель, який доставлятиме науковців до української антарктичної станції "Академік Вернадський". Таку назву обрали якраз тому, що Вернадський розробив власну концепцію ноосфери – останньої оболонки Землі, яка утворюється внаслідок культурної та соціальної діяльності людини.

Друге судно назвали на честь покійного директора Інституту морської біології НАН України, професора Бориса Александрова. Він трагічно загинув у нищівній пожежі в одеському коледжі в грудні 2019 року.

Наукове-дослідне судно "Борис Александров" фото: "Думская"

Що цьому передувало: