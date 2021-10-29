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"Ноосфера" и "Борис Александров": переданные Украине суда получили новые названия

Пятница, 29 октября 2021, 16:59
Экспедиционный ледокол "Ноосфера", фото: "Думская"

Научно-исследовательские морские суда, недавно переданные Украине Великобританией и Бельгией, получили новые названия - "Ноосфера" и "Борис Александров".

Источник: одесское местное издание "Думская.net", "Радио Свобода"

Детали: Английский экспедиционный ледокол James Clark Ross переименовали в "Ноосферу", а бельгийское научно-исследовательское судно Belgica в "Борис Александров".

О новых названиях стало известно в ходе рабочего визита президента Владимира Зеленского в Одессу. На одесском морском вокзале президент поднялся на борт "Ноосферы", где пообщался по спецсвязи с украинскими исследователями в Антарктиде.

"Ноосфера" назвали корабль, который будет доставлять ученых на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский". Такое название было выбрано именно потому, что Вернадский разработал собственную концепцию ноосферы – последней оболочки Земли, которая образуется в результате культурной и социальной деятельности человека.

Второе судно назвали в честь покойного директора Института морской биологии НАН Украины, профессора Бориса Александрова. Он трагически погиб в сильном пожаре, который охватил одесский колледж в декабре 2019 года.

 
Научно-исследовательское судно "Борис Александров"
фото: "Думская"

Что этому предшествовало:

  • 29 октября президент поручил Министерству образования и науки разработать планы возрождения украинского флота научно-исследовательских судов в ближайшие 10 лет.
  • 13 сентября Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно Belgica.
  • 19 августа стало известно, что Украина приобрела у Британии легендарный научно-экспедиционный ледокол James Clark Ross. 5 октября судно прибыло в Одессу.

Украинская правда
Темы: БританияБельгияфлотУкраина
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