"Ноосфера" и "Борис Александров": переданные Украине суда получили новые названия

Научно-исследовательские морские суда, недавно переданные Украине Великобританией и Бельгией, получили новые названия - "Ноосфера" и "Борис Александров".

Источник: одесское местное издание "Думская.net", "Радио Свобода"

Детали: Английский экспедиционный ледокол James Clark Ross переименовали в "Ноосферу", а бельгийское научно-исследовательское судно Belgica в "Борис Александров".

О новых названиях стало известно в ходе рабочего визита президента Владимира Зеленского в Одессу. На одесском морском вокзале президент поднялся на борт "Ноосферы", где пообщался по спецсвязи с украинскими исследователями в Антарктиде.

"Ноосфера" назвали корабль, который будет доставлять ученых на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский". Такое название было выбрано именно потому, что Вернадский разработал собственную концепцию ноосферы – последней оболочки Земли, которая образуется в результате культурной и социальной деятельности человека.

Второе судно назвали в честь покойного директора Института морской биологии НАН Украины, профессора Бориса Александрова. Он трагически погиб в сильном пожаре, который охватил одесский колледж в декабре 2019 года.

Научно-исследовательское судно "Борис Александров" фото: "Думская"

Что этому предшествовало: