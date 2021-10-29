"Ноосфера" и "Борис Александров": переданные Украине суда получили новые названия
Научно-исследовательские морские суда, недавно переданные Украине Великобританией и Бельгией, получили новые названия - "Ноосфера" и "Борис Александров".
Источник: одесское местное издание "Думская.net", "Радио Свобода"
Детали: Английский экспедиционный ледокол James Clark Ross переименовали в "Ноосферу", а бельгийское научно-исследовательское судно Belgica в "Борис Александров".
О новых названиях стало известно в ходе рабочего визита президента Владимира Зеленского в Одессу. На одесском морском вокзале президент поднялся на борт "Ноосферы", где пообщался по спецсвязи с украинскими исследователями в Антарктиде.
"Ноосфера" назвали корабль, который будет доставлять ученых на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский". Такое название было выбрано именно потому, что Вернадский разработал собственную концепцию ноосферы – последней оболочки Земли, которая образуется в результате культурной и социальной деятельности человека.
Второе судно назвали в честь покойного директора Института морской биологии НАН Украины, профессора Бориса Александрова. Он трагически погиб в сильном пожаре, который охватил одесский колледж в декабре 2019 года.
Что этому предшествовало:
- 29 октября президент поручил Министерству образования и науки разработать планы возрождения украинского флота научно-исследовательских судов в ближайшие 10 лет.
- 13 сентября Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно Belgica.
- 19 августа стало известно, что Украина приобрела у Британии легендарный научно-экспедиционный ледокол James Clark Ross. 5 октября судно прибыло в Одессу.