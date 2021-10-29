На Донбасі поранили 3 військових ООС
Від початку доби 29 жовтня на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків 3 військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.
Джерело: вечірнє зведення ООС
Дослівно: "Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я двох поранених – задовільний, одного – середньої важкості".
Деталі: Українські захисники змушені були відкривати вогонь у відповідь, щоб змусити противника відступити.
Крім того, упродовж поточної доби окупанти 9 разів порушували режим припинення вогню:
- Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
- Неподалік Павлополя - з гранатометів різних систем.
- В напрямку Зайцевого найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
- В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
- Біля Новотошківського ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
В районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль окупанти задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
На Луганщині також зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.