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На Донбасі поранили 3 військових ООС

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 17:53
фото: ООС

Від початку доби 29 жовтня на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків 3 військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Джерело: вечірнє зведення ООС

Дослівно: "Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я двох поранених – задовільний, одного – середньої важкості".

Деталі: Українські захисники змушені були відкривати вогонь у відповідь, щоб змусити противника відступити.

Крім того, упродовж поточної доби окупанти 9 разів порушували режим припинення вогню:

  • Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
  • Неподалік Павлополя - з гранатометів різних систем.
  • В напрямку Зайцевого найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
  • Біля Новотошківського ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

В районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль  окупанти задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

На Луганщині також зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі


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