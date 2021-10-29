На Донбассе ранили 3 военных ООС
С начала суток 29 октября на Донбассе в результате обстрела боевиков 3 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Источник: вечерняя сводка ООС
Дословно: "В результате враждебных действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых – удовлетворительное, одного – средней тяжести".
Детали: Украинские защитники вынуждены были открывать ответный огонь, чтобы заставить противника отступить.
Кроме того, в течение текущих суток боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня:
- Вблизи Прицепыловки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
- Недалеко от Павлополя - из гранатометов различных систем.
- В направлении Зайцевого наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- В стороне Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
- У Новотошкивского вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
В районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и Павлополь оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
В Луганской области также зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.