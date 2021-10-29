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На Донбассе ранили 3 военных ООС

Пятница, 29 октября 2021, 17:53
На Донбассе ранили 3 военных ООС
фото: ООС

С начала суток 29 октября на Донбассе в результате обстрела боевиков 3 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Источник: вечерняя сводка ООС

Дословно: "В результате враждебных действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых – удовлетворительное, одного – средней тяжести".

Детали: Украинские защитники вынуждены были открывать ответный огонь, чтобы заставить противника отступить.

Кроме того, в течение текущих суток боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня:

  • Вблизи Прицепыловки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
  • Недалеко от Павлополя - из гранатометов различных систем.
  • В направлении Зайцевого наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В стороне Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
  • У Новотошкивского вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

В районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и Павлополь оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В Луганской области также зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе
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