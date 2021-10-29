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Радуцький вважає низькою ймовірність того, що Україна залишиться у "зеленій" зоні ЄС

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 23:57
Радуцький вважає низькою ймовірність того, що Україна залишиться у зеленій зоні ЄС
фото: Ельдар Сарахман, уп

Статистика захворюваності на COVID-19 не дає підстав сподіватися, що Україна залишиться в зеленій зоні для Євросоюзу, вважає голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

Джерело: Радуцький на передачі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Радуцького: "Україна вже у "червоній" зоні для США, у "червоній" зоні для Швейцарії. ЄС дав відтермінування один тиждень, швидше за все, він віднесе нас до "червоної" зони.

Будемо чекати наступного засідання Єврокомісії.

Але наша статистика, на жаль, не дає нам сподівань, що ми залишимося у "зеленій" зоні".

Нагадаємо: ЄС розширив список безпечних країн для подорожей, тепер у ньому 20 країн, включаючи Україну. Наша країна залишиться у "зеленому" списку ще як мінімум два тижні до наступного перегляду.

Українська правда

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Теми: коронавірускарантин
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