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Радуцкий считает, что низкая вероятность того, что Украина останется в "зеленой" зоне ЕС

Пятница, 29 октября 2021, 23:57
фото: эльдар сарахман, уп

Статистика заболеваемости COVID-19 не дает оснований надеется, что Украина останется в зеленой зоне для Евросоюза,  считает председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Источник: Радуцкий на передаче "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Радуцкого: "Украина уже в "красной" зоне для США, в "красной" зоне для Швейцарии. ЕС дал отсрочку одну неделю, скорее всего, он отнесет нас в "красную" зону.

Будем ждать следующего заседания Еврокомиссии.

Но наша статистика, к сожалению, не дает нам надежд, что мы останемся в "зеленой" зоне.

Напомним: ЕС расширил список безопасных стран для путешествий, теперь в нем 20 стран, включая Украину. Наша страна останется в "зеленом" списке еще как минимум две недели до следующего просмотра.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантин
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