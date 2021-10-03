Кличко заговорив про проведення у Києві бою Усик – Джошуа

Колишній чемпіон світу WBC в суперважкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко хоче, щоб черговий бій Олександра Усика і Ентоні Джошуа пройшов в українській столиці.

Джерело: Кличко на "Свободі слова Савіка Шустера", якого цитує Укрінформ

Деталі: 26 вересня українець Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. У Джошуа відразу заговорили про реванш.

Пряма мова Кличка: "Я сподіваюся, що реванш відбудеться протягом півроку, максимум - 8-9 місяців. Це питання переговорів, ми докладемо всіх зусиль для того, щоб він пройшов у Києві. Я переконаний, що та команда, яка привела Усика до цього успіху, також зможе привести його до перемоги і під час бою-реваншу".

Передісторія: Днями промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн не виключив, що бій-реванш між його підопічним і чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександром Усиком може відбутися в столиці України.

Команда Усика заявила, що згодна на бій з Ентоні Джошуа в лютому на стадіоні "Олімпійський" в Києві. Однак є побоювання, що в цю пору року бійцям буде холодно.