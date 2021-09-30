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Промоутер Джошуа: Нема проблем провести бій з Усиком у Києві

Четвер, 30 вересня 2021, 14:54
Усик і Джошуа. Фото Matchroom Boxing

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн допускає, що бій-реванш між його підопічним і чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександром Усиком може відбутися навіть у Києві.

Джерело: Boxing News 24

Пряма мова Хірна: "Я провів би бій на відкритій арені у квітні. Ми це вже робили. Я хотів би провести бій у Великобританії. Я впевнений, що вони (команда Усика – ред) хотіли би провести бій у Києві.

У мене взагалі немає проблем подивитися на це. У мене немає проблем поїхати до Києва".

Деталі: За словами Хірна, в цьому питанні треба все проаналізувати, але "Великобританія – на першому місці".  

Він також додав, що є пропозиції провести бій-реванш і на Близькому Сході.

Передісторія: 

  • 26 вересня українець Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
  • Команда Усика заявила, що згодна на бій-реванш з Ентоні Джошуа в лютому на стадіоні "Олімпійський" в Києві. Однак є побоювання, що в цю пору року бійцям буде холодно.

Теми: Усикспорт


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