Промоутер Джошуа: Нема проблем провести бій з Усиком у Києві

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн допускає, що бій-реванш між його підопічним і чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександром Усиком може відбутися навіть у Києві.

Джерело: Boxing News 24

Пряма мова Хірна: "Я провів би бій на відкритій арені у квітні. Ми це вже робили. Я хотів би провести бій у Великобританії. Я впевнений, що вони (команда Усика – ред) хотіли би провести бій у Києві.

У мене взагалі немає проблем подивитися на це. У мене немає проблем поїхати до Києва".

Деталі: За словами Хірна, в цьому питанні треба все проаналізувати, але "Великобританія – на першому місці".

Він також додав, що є пропозиції провести бій-реванш і на Близькому Сході.

Передісторія: