Промоутер Джошуа: Нема проблем провести бій з Усиком у Києві
Четвер, 30 вересня 2021, 14:54
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн допускає, що бій-реванш між його підопічним і чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександром Усиком може відбутися навіть у Києві.
Джерело: Boxing News 24
Пряма мова Хірна: "Я провів би бій на відкритій арені у квітні. Ми це вже робили. Я хотів би провести бій у Великобританії. Я впевнений, що вони (команда Усика – ред) хотіли би провести бій у Києві.
У мене взагалі немає проблем подивитися на це. У мене немає проблем поїхати до Києва".
Деталі: За словами Хірна, в цьому питанні треба все проаналізувати, але "Великобританія – на першому місці".
Він також додав, що є пропозиції провести бій-реванш і на Близькому Сході.
Передісторія:
- 26 вересня українець Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
- Команда Усика заявила, що згодна на бій-реванш з Ентоні Джошуа в лютому на стадіоні "Олімпійський" в Києві. Однак є побоювання, що в цю пору року бійцям буде холодно.