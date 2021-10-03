Зеленський каже, що говорив про "вагнерівців" з Лукашенком ще до їх затримання

Президент Володимир Зеленський запевняє, що не обізнаний у всіх деталях операції з "вагнерівцями", але про їх переміщення він знав, про що телефоном повідомив Олександру Лукашенку.

Джерело: брифінг президента за підсумками зборів фракції "Слуга народу" у Трускавці

Деталі: Журналісти каналу "Прямий" поцікавилися у президента, чи відповідає дійсності інформація розслідувачів Bellingcat про те, що спецоперація по затриманню бойовиків "Вагнера" зірвалася після наради в ОП. А також чому ні самого Зеленського, ні інших учасників тієї наради досі правоохоронці та ТСК Ради не допитали у вказаній справі.

Пряма мова: "Мені здається власник вашого каналу, гетьман Порошенко, мені здається, він казав, що він приймав участь у цій операції. Мені здається, що його треба і допитувати…

Я не приймав участь у цій операції, я не приймаю участі у російських операціях в принципі.

Що стосується цього питання. Моє обговорення було з паном Лукашенко – це правда. Телефоном, коли ці люди (бойовики "Вагнера" - УП), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі. Я щось чув, що вони там звідкись згідно операції летіли, я не знаю…"

Більше деталей: Зеленський запевняє, що саме в той час, коли у Білорусь заїхали бойовики, він про це повідомив Лукашенку телефоном, а також уточнив деякі деталі, відомі йому на той час. Лукашенко у свою чергу пообіцяв президенту України вивчити це питання і "зробити все можливе".

Пряма мова Зеленського: "І після цього - все".

Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що про приїзд бойовиків "Вагнера" до країни влітку 2020 року його не інформував ніхто з України, а тільки білоруські спецслужби. Таким чином заяви Лукашенка та Зеленського протирічать одна одній.

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