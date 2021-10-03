Зеленський каже, що говорив про "вагнерівців" з Лукашенком ще до їх затримання
Президент Володимир Зеленський запевняє, що не обізнаний у всіх деталях операції з "вагнерівцями", але про їх переміщення він знав, про що телефоном повідомив Олександру Лукашенку.
Джерело: брифінг президента за підсумками зборів фракції "Слуга народу" у Трускавці
Деталі: Журналісти каналу "Прямий" поцікавилися у президента, чи відповідає дійсності інформація розслідувачів Bellingcat про те, що спецоперація по затриманню бойовиків "Вагнера" зірвалася після наради в ОП. А також чому ні самого Зеленського, ні інших учасників тієї наради досі правоохоронці та ТСК Ради не допитали у вказаній справі.
Пряма мова: "Мені здається власник вашого каналу, гетьман Порошенко, мені здається, він казав, що він приймав участь у цій операції. Мені здається, що його треба і допитувати…
Я не приймав участь у цій операції, я не приймаю участі у російських операціях в принципі.
Що стосується цього питання. Моє обговорення було з паном Лукашенко – це правда. Телефоном, коли ці люди (бойовики "Вагнера" - УП), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі. Я щось чув, що вони там звідкись згідно операції летіли, я не знаю…"
Більше деталей: Зеленський запевняє, що саме в той час, коли у Білорусь заїхали бойовики, він про це повідомив Лукашенку телефоном, а також уточнив деякі деталі, відомі йому на той час. Лукашенко у свою чергу пообіцяв президенту України вивчити це питання і "зробити все можливе".
Пряма мова Зеленського: "І після цього - все".
Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що про приїзд бойовиків "Вагнера" до країни влітку 2020 року його не інформував ніхто з України, а тільки білоруські спецслужби. Таким чином заяви Лукашенка та Зеленського протирічать одна одній.
Нагадаємо:
- 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. Пізніше їх повернули до Росії.
- Згідно з інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак, за даними ЗМІ, операція зірвалась після того, як силовики доповіли Офісу президента.