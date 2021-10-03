"Слуги народу" зберуться, щоб знайти заміну Разумкову – Зеленський

Депутатська фракція "Слуга народу" "обов'язково" проведе засідання для обговорення питання про кандидата на посаду голови Верховної Ради.

Джерело: президент Володимир Зеленський на брифінгу в неділю в Трускавці за підсумками його зустрічі з членами парламентської фракції "Слуга народу", Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Щодо питання про Руслана Стефанчука (перший віцеспікер, якого називають одним з кандидатів у спікери замість Разумкова - ред.). Обов'язково буде фракція, яка буде промовляти, хто може бути тим чи іншим кандидатом монобільшості на місце спікера. В такому форматі у нас завжди все відбувається: якщо 70 голосів за ту чи іншу кандидатуру, за той чи інший закон, те чи інше рішення, ми домовлялися, що всі підтримуємо".

Передісторія: Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" має мільйони питань до Разумкова, і він вже не є членом команди.

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