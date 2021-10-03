Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Слуги народу" зберуться, щоб знайти заміну Разумкову – Зеленський

Неділя, 3 жовтня 2021, 12:46
Дмитро Разумков (фото пресслужби ВР)

Депутатська фракція "Слуга народу" "обов'язково" проведе засідання для обговорення питання про кандидата на посаду голови Верховної Ради.

Джерело: президент Володимир Зеленський на брифінгу в неділю в Трускавці за підсумками його зустрічі з членами парламентської фракції "Слуга народу", Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Щодо питання про Руслана Стефанчука (перший віцеспікер, якого називають одним з кандидатів у спікери замість Разумкова - ред.). Обов'язково буде фракція, яка буде промовляти, хто може бути тим чи іншим кандидатом монобільшості на місце спікера. В такому форматі у нас завжди все відбувається: якщо 70 голосів за ту чи іншу кандидатуру, за той чи інший закон, те чи інше рішення, ми домовлялися, що всі підтримуємо".

Передісторія: Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" має мільйони питань до Разумкова, і він вже не є членом команди.

Читайте також: Дмитро Разумков: У відставку я не збираюся

Теми: Разумков ДмитроСлуга народузвільненняЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Платформи Facebook не працюють п'ять годин: можливі причини

NYT: Співробітники Facebook не можуть потрапити на роботу – не працюють перепустки

Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади

Новини 4 жовтня: розслідування Pandora Papers, Львів у "червоній зоні"

фотоСуд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові

інфографікаУ Facebook, Instagram та WhatsApp стався глобальний збій

Усі новини...
Разумков Дмитро
Партія має мільйон питань до Разумкова, він вже не член команди – Зеленський
"Слуги" визначилися, коли візьмуться за відставку Разумкова
Зеленський сказав, у чому "велика помилка" Разумкова
Останні новини
23:52
фото, відео"Схеми" повідомили про напад на їхню знімальну групу під час інтерв’ю з главою держбанку
23:38
Платформи Facebook не працюють п'ять годин: можливі причини
23:06
NYT: Співробітники Facebook не можуть потрапити на роботу – не працюють перепустки
22:26
НАЗК при перевірці декларацій Зеленського та Баканова врахує інформацію Pandora Papers
22:05
Новини економіки: офшори Зеленського, транзит газу через Україну
21:47
Польща викликає посла Британії після відмови у в'їзді письменнику
21:31
Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади
21:03
Новини 4 жовтня: розслідування Pandora Papers, Львів у "червоній зоні"
20:40
Прокуратура Грузії назвала дату приїзду Саакашвілі
20:18
фотоСуд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові
Усі новини...