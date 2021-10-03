Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Партія має мільйон питань до Разумкова, він вже не член команди – Зеленський

Неділя, 3 жовтня 2021, 11:15
Партія має мільйон питань до Разумкова, він вже не член команди – Зеленський
фото Ельдара Сарахмана, УП

Зеленський прокоментував ситуацію про ймовірне звільнення з посади спікера Ради Дмитра Разумкова.

Джерело: трансляція заходу

Деталі: У понеділок "слуги" розпочнуть процедуру відкликання голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова із займаної посади.

Журналісти запитали у Зеленського, чи була це ініціатива президента – зміщення з посади Разумкова.

За словами Зеленського, Разумков як "слуга" мав підтримувати позицію партії у питанні санкцій чи боротьби з олігархами, але він пішов іншим шляхом.

Президент наголосив, що Разумков відтепер вже не є членом команди СН, а партійці мають до нього мільйон питань.

Пряма мова Зеленського: "Партія має мільйон питань, я вчора всі їх чув, мільйон питань до голови Верховної Ради… Ми всі розуміємо, що на сьогодні він не є членом цієї (владної - УП) команди, і він (сам - УП) про це говорить достатньо відкрито".

Передісторія: Зеленський оцінює роботу партії "Слуга народу" за два роки на "3 з плюсом" за 5-бальною шкалою, а свою власну – на 7-8 за 12-бальною. Також він назвав "внутрішньофракційним" питання стосовно перебування Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради і зазначив, що було помилково з боку спікера парламенту піднімати таке питання, озвучуючи його перед медіа.

Світлана Кізілова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Разумков ДмитроЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: