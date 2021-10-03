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Партія має мільйон питань до Разумкова, він вже не член команди – Зеленський

Неділя, 3 жовтня 2021, 11:15
фото Ельдара Сарахмана, УП

Зеленський прокоментував ситуацію про ймовірне звільнення з посади спікера Ради Дмитра Разумкова.

Джерело: трансляція заходу

Деталі: У понеділок "слуги" розпочнуть процедуру відкликання голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова із займаної посади.

Журналісти запитали у Зеленського, чи була це ініціатива президента – зміщення з посади Разумкова.

За словами Зеленського, Разумков як "слуга" мав підтримувати позицію партії у питанні санкцій чи боротьби з олігархами, але він пішов іншим шляхом.

Президент наголосив, що Разумков відтепер вже не є членом команди СН, а партійці мають до нього мільйон питань.

Пряма мова Зеленського: "Партія має мільйон питань, я вчора всі їх чув, мільйон питань до голови Верховної Ради… Ми всі розуміємо, що на сьогодні він не є членом цієї (владної - УП) команди, і він (сам - УП) про це говорить достатньо відкрито".

Передісторія: Зеленський оцінює роботу партії "Слуга народу" за два роки на "3 з плюсом" за 5-бальною шкалою, а свою власну – на 7-8 за 12-бальною. Також він назвав "внутрішньофракційним" питання стосовно перебування Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради і зазначив, що було помилково з боку спікера парламенту піднімати таке питання, озвучуючи його перед медіа.

Світлана Кізілова, УП
Теми: Разумков ДмитроЗеленський


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