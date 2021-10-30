На стадіоні в Києві на 2 дні відкриють пункт вакцинації
Субота, 30 жовтня 2021, 02:00
На території НСК "Олімпійський" в Києві 31 жовтня та 1 листопада працюватиме пункт вакцинації від COVID-19.
Джерело: ФК "Динамо"
Деталі: Зазначається, що кожен охочий зможе безкоштовно зробити щеплення.
Зокрема, 31 жовтня пункт вакцинації працюватиме з 10.00 до 17.00, 1 листопада – з 11.00 до 19.00.
Уточнюється, що вакцини сертифіковані, їхню справжність, якість та умови зберігання гарантує Міністерство охорони здоров'я.
У пункті будуть чергувати кілька мобільних бригад медиків.
Нагадаємо: 25 жовтня на Центральному автовокзалі Києва відкрився пункт вакцинації проти коронавірусу.