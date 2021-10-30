На стадіоні в Києві на 2 дні відкриють пункт вакцинації

На території НСК "Олімпійський" в Києві 31 жовтня та 1 листопада працюватиме пункт вакцинації від COVID-19.

Джерело: ФК "Динамо"

Деталі: Зазначається, що кожен охочий зможе безкоштовно зробити щеплення.

Зокрема, 31 жовтня пункт вакцинації працюватиме з 10.00 до 17.00, 1 листопада – з 11.00 до 19.00.

Уточнюється, що вакцини сертифіковані, їхню справжність, якість та умови зберігання гарантує Міністерство охорони здоров'я.

У пункті будуть чергувати кілька мобільних бригад медиків.

Нагадаємо: 25 жовтня на Центральному автовокзалі Києва відкрився пункт вакцинації проти коронавірусу.