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На стадіоні в Києві на 2 дні відкриють пункт вакцинації

Субота, 30 жовтня 2021, 02:00
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

На території НСК "Олімпійський" в Києві 31 жовтня та 1 листопада працюватиме пункт вакцинації від COVID-19.

Джерело: ФК "Динамо"

Деталі: Зазначається, що кожен охочий зможе безкоштовно зробити щеплення.

Зокрема, 31  жовтня пункт вакцинації працюватиме з 10.00 до 17.00, 1  листопада – з 11.00 до 19.00.

Уточнюється, що вакцини сертифіковані, їхню справжність, якість та умови зберігання гарантує Міністерство охорони здоров'я.

У пункті будуть чергувати кілька мобільних бригад медиків.

Нагадаємо: 25 жовтня на Центральному автовокзалі Києва відкрився пункт вакцинації проти коронавірусу.

Теми: вакцинаціяКиїв


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