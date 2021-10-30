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На стадионе в Киеве на 2 дня откроют пункт вакцинации

Суббота, 30 октября 2021, 02:00
На стадионе в Киеве на 2 дня откроют пункт вакцинации
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

На территории НСК "Олимпийский" в Киеве 31 октября и 1 ноября будет работать пункт вакцинации COVID-19.

Источник: ФК "Динамо"

Детали: Отмечается, что каждый желающий сможет бесплатно привиться.

В частности, 31 октября пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 17.00, 1 ноября – с 11.00 до 19.00.

Уточняется, что вакцины сертифицированы, их подлинность, качество и условия хранения гарантирует Министерство здравоохранения.

В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков.

Напомним: 25 октября на Центральном автовокзале Киева открылся пункт вакцинации против коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияКиев
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