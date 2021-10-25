На столичному автовокзалі теж почали вакцинувати проти Covid
На Центральному автовокзалі Києва відкрився пункт вакцинації проти коронавірусу SARS CoV 2, який викликає хворобу Covid-19.
Джерело: офіційна сторінка Центрального автовокзалу Києва Укрпас у Facebook
Дослівно :"Укрпас дбає про безпеку пасажирів та перевізників: відсьогодні на другому поверсі Центрального автовокзалу працює пункт щеплення проти Covid-19".
Деталі: Пункт вакцинації працює з понеділка по п‘ятницю з 10:00 до 17:00.
Тим, хто хоче вакцинуватись, треба прийти на автовокзал не пізніше, ніж за півгодини до відправлення автобусу, і мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.
Після щеплення можна "подорожувати без перешкод", наголошує Укрпас.
Також на автовокзалі працює пункт експрес-тестування на Covid-19.
Цьому передувало: "Укрзалізниця" з 21 жовтня почала відкривати на ключових залізничних вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування.
Із 21 жовтня для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на Covid-19.