На столичному автовокзалі теж почали вакцинувати проти Covid

На Центральному автовокзалі Києва відкрився пункт вакцинації проти коронавірусу SARS CoV 2, який викликає хворобу Covid-19.

Джерело: офіційна сторінка Центрального автовокзалу Києва Укрпас у Facebook

Дослівно :"Укрпас дбає про безпеку пасажирів та перевізників: відсьогодні на другому поверсі Центрального автовокзалу працює пункт щеплення проти Covid-19".

Деталі: Пункт вакцинації працює з понеділка по п‘ятницю з 10:00 до 17:00.

Тим, хто хоче вакцинуватись, треба прийти на автовокзал не пізніше, ніж за півгодини до відправлення автобусу, і мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Після щеплення можна "подорожувати без перешкод", наголошує Укрпас.

Також на автовокзалі працює пункт експрес-тестування на Covid-19.

Вакцинація на центральному автовокзалі Києва фото Укрпас

Вакцинація на автовокзалі фото Укрпас

Вакцинація на автовокзалі фото Укрпас

Цьому передувало: "Укрзалізниця" з 21 жовтня почала відкривати на ключових залізничних вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування.

Із 21 жовтня для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на Covid-19.