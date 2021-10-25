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На столичному автовокзалі теж почали вакцинувати проти Covid

Понеділок, 25 жовтня 2021, 15:55
На столичному автовокзалі теж почали вакцинувати проти Covid
Вакцинація на автовокзалі, фото Укрпас

На Центральному автовокзалі Києва відкрився пункт вакцинації проти коронавірусу SARS CoV 2, який викликає хворобу Covid-19.

Джерело: офіційна сторінка Центрального автовокзалу Києва Укрпас у Facebook 

Дослівно :"Укрпас дбає про безпеку пасажирів та перевізників: відсьогодні на другому поверсі Центрального автовокзалу працює пункт щеплення проти Covid-19".

Деталі: Пункт вакцинації працює з понеділка по п‘ятницю з 10:00 до 17:00.

Тим, хто хоче вакцинуватись, треба прийти на автовокзал не пізніше, ніж за півгодини до відправлення автобусу, і мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Після щеплення можна "подорожувати без перешкод", наголошує Укрпас. 

Також на автовокзалі працює пункт експрес-тестування на Covid-19.

 
Вакцинація на центральному автовокзалі Києва
фото Укрпас
 
Вакцинація на автовокзалі
фото Укрпас
 
Вакцинація на автовокзалі
фото Укрпас

Цьому передувало: "Укрзалізниця" з 21 жовтня почала відкривати на ключових залізничних вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування.

Із 21 жовтня для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на Covid-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяКиївтранспорт
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