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Регулятор США схвалив вакцину Pfizer для дітей від 5 років

Субота, 30 жовтня 2021, 03:01
Регулятор США схвалив вакцину Pfizer для дітей від 5 років
ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило вакцину від коронавірусу Pfizer / BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років.

Джерело: FDA, ABC

Деталі: Уточнюється, що укол не буде одразу доступний для цієї вікової групи. Центри США з контролю та профілактики захворювань все ще мають дати рекомендації про те, як слід вводити вакцину, що буде прийнято після того, як група зовнішніх радників обговорить плани у вівторок.

FDA дозволила вводити 10 мікрограмів вакцини Pfizer для дітей молодшого віку, що менше 30 мікрограмів у вихідній вакцині для дітей віком від 12 років і більше. Консультанти з групи FDA заявили, що нижча доза може допомогти пом'якшити деякі рідкісні побічні ефекти.

Регулятор заявив, що відомі та потенційні переваги вакцини Pfizer для людей віком від 5 до 11 років переважують ризики.

Очікується, що рішення FDA зробить щеплення доступним для 28 млн американських дітей.

Зазначається, що наразі лише кілька інших країн, у тому числі Китай, Куба та Об'єднані Арабські Емірати, схвалили вакцини проти COVID-19 для дітей цієї вікової групи та молодших.

Нагадаємо:  У травні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило вакцину Pfizer-BioNTech для використання у дітей віком від 12 років.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАвакцинація
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