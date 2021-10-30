Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Регулятор США одобрил вакцину Pfizer для детей от 5 лет

Суббота, 30 октября 2021, 03:01
Регулятор США одобрил вакцину Pfizer для детей от 5 лет
ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет.

Источник: FDA, ABC

Детали: Уточняется, что укол не будет доступен для этой возрастной группы. Центры США по контролю и профилактике заболеваний все еще должны дать рекомендации о том, как следует вводить вакцину, принятую после того, как группа внешних советников обсудит планы во вторник.

FDA позволила вводить 10 микрограмм вакцины Pfizer для детей младшего возраста, что меньше 30 микрограмм в исходной вакцине для детей в возрасте от 12 лет и старше. Консультанты из группы FDA заявили, что более низкая доза может помочь смягчить некоторые редкие побочные эффекты.

Регулятор заявил, что известные и потенциальные преимущества вакцины Pfizer для людей от 5 до 11 лет перевешивают риски.

Ожидается, что решение FDA сделает прививку доступной для 28 млн американских детей.

Отмечается, что только несколько других стран, в том числе Китай, Куба и Объединенные Арабские Эмираты, одобрили вакцины против COVID-19 для детей этой возрастной группы и младше.

Напомним: В мае Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вакцину Pfizer-BioNTech  для использования у детей в возрасте от 12 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
Все новости...
Реклама: