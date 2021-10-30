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Регулятор США одобрил вакцину Pfizer для детей от 5 лет

Суббота, 30 октября 2021, 03:01
ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет.

Источник: FDA, ABC

Детали: Уточняется, что укол не будет доступен для этой возрастной группы. Центры США по контролю и профилактике заболеваний все еще должны дать рекомендации о том, как следует вводить вакцину, принятую после того, как группа внешних советников обсудит планы во вторник.

FDA позволила вводить 10 микрограмм вакцины Pfizer для детей младшего возраста, что меньше 30 микрограмм в исходной вакцине для детей в возрасте от 12 лет и старше. Консультанты из группы FDA заявили, что более низкая доза может помочь смягчить некоторые редкие побочные эффекты.

Регулятор заявил, что известные и потенциальные преимущества вакцины Pfizer для людей от 5 до 11 лет перевешивают риски.

Ожидается, что решение FDA сделает прививку доступной для 28 млн американских детей.

Отмечается, что только несколько других стран, в том числе Китай, Куба и Объединенные Арабские Эмираты, одобрили вакцины против COVID-19 для детей этой возрастной группы и младше.

Напомним: В мае Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вакцину Pfizer-BioNTech  для использования у детей в возрасте от 12 лет.

Темы: СШАвакцинация
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